Уролог объяснил, какие опасности подстерегают мужчин при ношении тесных трусов

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Уролог Богатырёв: узкое бельё может стать причиной импотенции и бесплодия

1:41
Здоровье

Уролог-андролог Артур Богатырёв отметил, что использование тесного нижнего белья может спровоцировать серьёзные проблемы у мужчин, включая бесплодие и эректильную дисфункцию, как сообщает Газета. Ru.

Уролог Богатырёв: узкое бельё может стать причиной импотенции и бесплодия
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он пояснил, что для нормального функционирования яичек необходимо, чтобы их температура была ниже температуры тела, поэтому данный орган расположен вне тела. Оптимальная температура органов мошонки находится в диапазоне от 32 до 34 градусов. Однако при использовании неподходящего белья возможно перегревание тестикул, что может снизить выработку тестостерона.

"При сочетании ношения тугого белья и сидячего образа жизни может развиться варикоцеле — расширение и застой крови в венозном сплетении вокруг яичка. На фоне этого состояния со временем тестикула может начать атрофироваться, ухудшаются показатели спермограммы, возможно развитие бесплодия и эректильной дисфункции", — объяснил Артур Богатырёв.

Согласно совету специалиста, мужчинам следует предпочитать боксеры или трусы-семейники. Боксеры подходят для занятий спортом или активного образа жизни, а семейники обеспечат комфорт в повседневной жизни или в спокойном состоянии. Важно помнить, что перегревание мошонки в трусах и под одеялом во время сна может негативно отразиться на процессе сперматогенеза.

"Когда мошонка находится в свободном состоянии и не сжата, кровоток в яичках улучшается", — резюмировал специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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