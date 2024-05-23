Уролог объяснил, какие опасности подстерегают мужчин при ношении тесных трусов

Уролог-андролог Артур Богатырёв отметил, что использование тесного нижнего белья может спровоцировать серьёзные проблемы у мужчин, включая бесплодие и эректильную дисфункцию, как сообщает Газета. Ru.
Он пояснил, что для нормального функционирования яичек необходимо, чтобы их температура была ниже температуры тела, поэтому данный орган расположен вне тела. Оптимальная температура органов мошонки находится в диапазоне от 32 до 34 градусов. Однако при использовании неподходящего белья возможно перегревание тестикул, что может снизить выработку тестостерона.
"При сочетании ношения тугого белья и сидячего образа жизни может развиться варикоцеле — расширение и застой крови в венозном сплетении вокруг яичка. На фоне этого состояния со временем тестикула может начать атрофироваться, ухудшаются показатели спермограммы, возможно развитие бесплодия и эректильной дисфункции", — объяснил Артур Богатырёв.
Согласно совету специалиста, мужчинам следует предпочитать боксеры или трусы-семейники. Боксеры подходят для занятий спортом или активного образа жизни, а семейники обеспечат комфорт в повседневной жизни или в спокойном состоянии. Важно помнить, что перегревание мошонки в трусах и под одеялом во время сна может негативно отразиться на процессе сперматогенеза.
"Когда мошонка находится в свободном состоянии и не сжата, кровоток в яичках улучшается", — резюмировал специалист.
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