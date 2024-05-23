Домашнее масло из кешью: классический рецепт. Это масло — лучшее оружие против бактерий

Как приготовить домашнее масло из кешью

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы не ошибетесь, выбрав классику — домашнее масло из кешью. Этот продукт станет прекрасной альтернативой арахисовому и миндальному маслу. Этот рецепт предлагает классический вариант, но если вы захотите разнообразия, то можете добавить корицу, ваниль или кленовый сироп.

Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 чашки жареных несолёных кешью

Соль по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Разложите орехи на противне с бортиками. Запекайте 8–10 минут, после этого остудите орехи. Измельчайте в блендере в течение 4 минут. Поначалу смесь будет рассыпчатой, но не волнуйтесь — вскоре она приобретёт более кремовую текстуру. Добавьте соль, взбивайте ещё 3-5 минут. Переложите масло кешью в банку. В холодильнике будет храниться около 3 месяцев.