Домашнее масло из кешью: классический рецепт. Это масло — лучшее оружие против бактерий

Вы не ошибетесь, выбрав классику — домашнее масло из кешью. Этот продукт станет прекрасной альтернативой арахисовому и миндальному маслу. Этот рецепт предлагает классический вариант, но если вы захотите разнообразия, то можете добавить корицу, ваниль или кленовый сироп.
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Ингредиенты
2 чашки жареных несолёных кешью
Соль по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Разложите орехи на противне с бортиками. Запекайте 8–10 минут, после этого остудите орехи.
Измельчайте в блендере в течение 4 минут. Поначалу смесь будет рассыпчатой, но не волнуйтесь — вскоре она приобретёт более кремовую текстуру. Добавьте соль, взбивайте ещё 3-5 минут. Переложите масло кешью в банку. В холодильнике будет храниться около 3 месяцев.