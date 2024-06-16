Понятие несчастного случая в страховании

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Несчастный случай — это внезапное физическое воздействие различных внешних факторов, таких как механические, термические или химические, на организм застрахованного лица. Воздействие происходит помимо воли застрахованного и приводит к телесным повреждениям, нарушению физиологических функций организма или даже смерти.

К несчастным случаям относятся события, вызванные воздействием внешних факторов, например:

* нападение злоумышленников или животных, включая пресмыкающихся;

* падение какого-либо предмета на застрахованного;

* падение самого застрахованного;

* отравление химическими веществами или ядами биологического происхождения;

* травмы, полученные при движении транспорта или его аварии, при использовании машин, механизмов, орудий производства и инструментов.