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Понятие несчастного случая в страховании

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Страхование

Несчастный случай — это внезапное физическое воздействие различных внешних факторов, таких как механические, термические или химические, на организм застрахованного лица. Воздействие происходит помимо воли застрахованного и приводит к телесным повреждениям, нарушению физиологических функций организма или даже смерти.

К несчастным случаям относятся события, вызванные воздействием внешних факторов, например:

* нападение злоумышленников или животных, включая пресмыкающихся;

* падение какого-либо предмета на застрахованного;

* падение самого застрахованного;

* отравление химическими веществами или ядами биологического происхождения;

* травмы, полученные при движении транспорта или его аварии, при использовании машин, механизмов, орудий производства и инструментов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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