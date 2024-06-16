Несчастный случай — это внезапное физическое воздействие различных внешних факторов, таких как механические, термические или химические, на организм застрахованного лица. Воздействие происходит помимо воли застрахованного и приводит к телесным повреждениям, нарушению физиологических функций организма или даже смерти.
К несчастным случаям относятся события, вызванные воздействием внешних факторов, например:
* нападение злоумышленников или животных, включая пресмыкающихся;
* падение какого-либо предмета на застрахованного;
* падение самого застрахованного;
* отравление химическими веществами или ядами биологического происхождения;
* травмы, полученные при движении транспорта или его аварии, при использовании машин, механизмов, орудий производства и инструментов.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.