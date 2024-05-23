Ксения Собчак высказалась о скандале с портретом страдающей онкологией Кейт Миддлтон

Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг новой обложки журнала Tatler с Кейт Миддлтон.
Поклонникам принцессы Уэльской очень не понравился портрет Кейт Миддлтон, который появился на обложке британского журнала о моде и светской жизни.
"Новая обложка Tatler. На ней нарисованная Кейт Миддлтон. Её написала британская художница Ханна Узор родом из Замбии. В сети уже скандал из-за "ужасного портрета", — написала журналистка в своём Telegram-кангале.
Публике портрет Кейт Миддлтон, страдающей онкологическим заболеванием, показался оскорбительным и карикатурным.
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