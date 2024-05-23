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Секреты ухода за длинными волосами: пять эффективных лайфхаков

Пять лайфхаков для эффективного ухода за длинными волосами

0:56
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Советы по уходу за длинными волосами:

Пять лайфхаков для эффективного ухода за длинными волосами
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Используйте шелковый платок: оберните голову шелковым платком перед сном для сияющих и здоровых волос. Этот простой метод, взятый из восточных традиций, помогает предотвратить секущиеся кончики и придает блеск.
  2. Поменяйте порядок: перед мытьем волос нанесите кондиционер, затем шампунь. Этот подход поможет увлажнить кончики и сохранить объем у корней.
  3. Ополаскивание прохладной водой: заканчивайте мытье волос прохладной водой, чтобы закрыть чешуйки волос и сделать их более гладкими.
  4. Добавьте д-пантенол: используйте продукты с высоким содержанием витамина B5 для ускорения роста волос, уменьшения выпадения и придания блеска.
  5. Завершайте укладку холодным обдувом: фиксируйте объем волос холодным воздухом фена, чтобы он сохранялся дольше.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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