Секреты ухода за длинными волосами: пять эффективных лайфхаков

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Используйте шелковый платок: оберните голову шелковым платком перед сном для сияющих и здоровых волос. Этот простой метод, взятый из восточных традиций, помогает предотвратить секущиеся кончики и придает блеск.
Поменяйте порядок: перед мытьем волос нанесите кондиционер, затем шампунь. Этот подход поможет увлажнить кончики и сохранить объем у корней.
Ополаскивание прохладной водой: заканчивайте мытье волос прохладной водой, чтобы закрыть чешуйки волос и сделать их более гладкими.
Добавьте д-пантенол: используйте продукты с высоким содержанием витамина B5 для ускорения роста волос, уменьшения выпадения и придания блеска.
Завершайте укладку холодным обдувом: фиксируйте объем волос холодным воздухом фена, чтобы он сохранялся дольше.