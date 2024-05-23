Не так уж и много: эксперт рассказала, что надо сделать, чтобы лифт исправно работал много лет

Евгения Юнисова допустила продление срока службы лифтов на 5-10 лет

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продление срока эксплуатации лифта возможно в случае успешного прохождения аттестации, считает эксперт в сфере ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнёрства "Управдом" Евгения Юнисова.

Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области is licensed under CC0

Ранее глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что почти 70 тысяч лифтов в стране вот-вот выработают свой ресурс, определённый нормативами в 25 лет, и их срок службы придётся продлить ещё на пять лет.

"Конечно, у любого механизма, как и автомобиля, и лифта, являющимися источниками повышенной опасности, есть предельные сроки эксплуатации. Но мы встречаем на улицах города автомобили, которым и 25, и 30, и 50 лет, — заметила Юнисова. — Точно так же лифты. Если они хорошо эксплуатируются, если вовремя делаются профилактические ремонты текущего характера, то возможно, что по своим физическим характеристикам эти лифты ещё пригодны для эксплуатации — может быть, и пять лет, может быть, и десять".

Безусловно, необходимо убедиться в исправности и, как следствие, безопасности лифта, уверена специалист. "Для того чтобы нам спокойно в них ездить и не подвергать себя опасности, такие лифты должны обязательно пройти исследования с точки зрения их надёжности — что их технический износ позволяет их ещё эксплуатировать. Возможно, для этого в них нужно будет сделать работы текущего характера — заменить какие-то детали: не полностью весь лифт, не всю кабину, не полностью механизмы, а лебёдку, какие-то отдельные элементы, что подскажут технические специалисты, — для того чтобы мы спокойно в них ездили, и управляющие компании, и организации, которые обслуживают лифты, уже могли себя спокойно на этот счёт чувствовать", — объяснила она.

"Скорее всего, я, будучи руководителем такого уровня, поставила бы условие, что можно продлить ещё на пять лет. Не все, но те, которые пройдут специальную аттестацию, в которой будут выполнены необходимые регламентные работы, чтобы можно было утверждать, что данный механизм — источник повышенной опасности — гарантирует безопасность эксплуатации, что им могут пользоваться граждане", — заключила Юнисова.