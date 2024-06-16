Kirin Holdings начнет продавать электрическую ложку, которая будет способствовать более здоровому питанию

Японский гигант по производству напитков Kirin Holdings начнет продавать электрическую ложку, которая, как утверждают исследователи, может способствовать более здоровому питанию за счет усиления соленого вкуса без дополнительного добавления натрия.
Kirin продаст 200 электрических ложек онлайн за 127 долларов и ограниченным тиражом в японском розничном магазине в июне, но надеется, что в течение пяти лет у нее будет 1 миллион пользователей по всему миру. Продажи за рубежом начнутся в следующем году.
Ложка изготовлена из пластика и металла. Эффект работает за счет прохождения слабого электрического поля от ложки, концентрирующего молекулы ионов натрия на языке, с целью усиления ощущения соленой пищи.
"В культуре питания Японии предпочтение отдается соленым вкусам, — говорит исследователь Kirin Ай Сато. — Японцам в целом необходимо сократить потребление соли, но иногда бывает трудно отказаться от того, что мы привыкли есть".
Возможно, в будущем такая электрическая ложка сократит количество заболеваний, вызванных избыточным потреблением соли.
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