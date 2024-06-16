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Kirin Holdings начнет продавать электрическую ложку, которая будет способствовать более здоровому питанию

В Японии запускается производство электрических ложек

1:16
Экономика

Японский гигант по производству напитков Kirin Holdings начнет продавать электрическую ложку, которая, как утверждают исследователи, может способствовать более здоровому питанию за счет усиления соленого вкуса без дополнительного добавления натрия.

В Японии запускается производство электрических ложек
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Kirin продаст 200 электрических ложек онлайн за 127 долларов и ограниченным тиражом в японском розничном магазине в июне, но надеется, что в течение пяти лет у нее будет 1 миллион пользователей по всему миру. Продажи за рубежом начнутся в следующем году.

Ложка изготовлена из пластика и металла. Эффект работает за счет прохождения слабого электрического поля от ложки, концентрирующего молекулы ионов натрия на языке, с целью усиления ощущения соленой пищи.

"В культуре питания Японии предпочтение отдается соленым вкусам, — говорит исследователь Kirin Ай Сато. — Японцам в целом необходимо сократить потребление соли, но иногда бывает трудно отказаться от того, что мы привыкли есть".

Возможно, в будущем такая электрическая ложка сократит количество заболеваний, вызванных избыточным потреблением соли. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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