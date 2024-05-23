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Около 70 тысяч лифтов в России почти отработали свой срок, но им его продлят ещё на пять лет

Мутко заявил о продлении на пять лет срока службы почти 70 тысяч лифтов

0:54
Недвижимость

Около 70 тысяч лифтов в России почти отработали свой срок, но им его продлят ещё на пять лет, сообщил глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Мутко заявил о продлении на пять лет срока службы почти 70 тысяч лифтов
Фото: Правительство Московской области is licensed under CC0

Нормативный срок службы 25 лет у этих лифтов истекает 1 января 2025 года, уточнил он на правительственном часе в Госдуме в среду.

"Под 70 тысяч лифтов сегодня, 1 января 2025 года выйдут из строя, они больше 25 лет. Естественно, мы их продлим еще там на пять лет, это понятно, но чем её дальше не загоняй, мы эту проблему не решим. Я считаю, что её нужно двигать и решать", — уверен Мутко.

Ранее отложить выведение старых лифтов из эксплуатации предложили в Минстрое — из-за нехватки средств на их замену.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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