В современном мире путешествия становятся чем-то большим, чем просто отдых. Туристы стремятся получить уникальный опыт, глубже проникнуться культурой и природой, а также открыть новые грани самопознания. Именно поэтому набирают популярность новые направления туризма, ориентированные на необычные впечатления, как отмечают в сервисе "Яндекс-путешествия".
Сонный туризм предлагает настоящий ретрит для сна в комфортабельных отелях. Специальные программы улучшают качество ночного отдыха с помощью умных кроватей с функцией укачивания, контроля за состоянием организма во время сна, номеров с блэкаут-шторами и умиротворяющей атмосферой.
Световое загрязнение мегаполисов лишает нас возможности насладиться звёздным небом. Астрономический туризм предлагает шанс увидеть солнечное затмение, северное сияние и просто полюбоваться звёздами вдали от городских огней. За яркими впечатлениями можно отправиться в Йемен или Перу.
Жара может испортить любой отпуск. Охлаждающий туризм позволяет забыть о летнем зное и отправиться в прохладные места: горные районы, водоемы или северные широты. Здесь можно насладиться свежим воздухом и приятной прохладой. Сахалин, Архангельск, Аргентина и ЮАР — идеальные направления для такого отдыха.
Современные путешественники хотят не только осмотреть достопримечательности, но и погрузиться в местную культуру. Slow Travel предлагает уникальные программы: традиционные ремесла, национальные праздники, знакомство с обычаями и проживание в типичных домах. Мурманская область, Республика Алтай, Болгария и Шри-Ланка — отличные места для неспешного и познавательного отдыха.
Гастрономический туризм также занимает важное место в путешествиях. Он позволяет познакомиться с местной кухней, посетить рынки и мастер-классы, попробовать традиционные блюда и открыть для себя новые продукты. Республика Карелия, Республика Дагестан, Италия и Таиланд — настоящий рай для гурманов.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.