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Новые направления туризма: от сонного ретрита до астрономических путешествий вдали от города

Эксперты рассказали о пяти новых и необычных видах туризма

2:16
Туризм

В современном мире путешествия становятся чем-то большим, чем просто отдых. Туристы стремятся получить уникальный опыт, глубже проникнуться культурой и природой, а также открыть новые грани самопознания. Именно поэтому набирают популярность новые направления туризма, ориентированные на необычные впечатления, как отмечают в сервисе "Яндекс-путешествия".

Эксперты рассказали о пяти новых и необычных видах туризма
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сонный туризм предлагает настоящий ретрит для сна в комфортабельных отелях. Специальные программы улучшают качество ночного отдыха с помощью умных кроватей с функцией укачивания, контроля за состоянием организма во время сна, номеров с блэкаут-шторами и умиротворяющей атмосферой.

Световое загрязнение мегаполисов лишает нас возможности насладиться звёздным небом. Астрономический туризм предлагает шанс увидеть солнечное затмение, северное сияние и просто полюбоваться звёздами вдали от городских огней. За яркими впечатлениями можно отправиться в Йемен или Перу.

Жара может испортить любой отпуск. Охлаждающий туризм позволяет забыть о летнем зное и отправиться в прохладные места: горные районы, водоемы или северные широты. Здесь можно насладиться свежим воздухом и приятной прохладой. Сахалин, Архангельск, Аргентина и ЮАР — идеальные направления для такого отдыха.

Современные путешественники хотят не только осмотреть достопримечательности, но и погрузиться в местную культуру. Slow Travel предлагает уникальные программы: традиционные ремесла, национальные праздники, знакомство с обычаями и проживание в типичных домах. Мурманская область, Республика Алтай, Болгария и Шри-Ланка — отличные места для неспешного и познавательного отдыха.

Гастрономический туризм также занимает важное место в путешествиях. Он позволяет познакомиться с местной кухней, посетить рынки и мастер-классы, попробовать традиционные блюда и открыть для себя новые продукты. Республика Карелия, Республика Дагестан, Италия и Таиланд — настоящий рай для гурманов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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