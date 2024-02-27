Денег в фонде капремонта не хватает, поэтому замену старых лифтов могут отложить на будущее

Замглавы Минстроя Ересько предложил перенести сроки замены старых лифтов

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минстрой России предлагает изменения в технический регламент Таможенного союза в части сроков замены отработавших своё лифтов, сообщил на заседании общественного совета при ведомстве замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По действующему регламенту все лифты в России с истекшим сроком эксплуатации (25 лет) подлежат замене до 15 февраля 2025 года. Но выполнить это требование не представляется возможным — ЖКХ слишком старое и изношенное. Ежегодно в стране меняют 15 тысяч подъёмников, при том что у 10 тысяч кончаются нормативные сроки работы.

Предлагается сдвинуть "день Д" для российских лифтов на 2027, а лучше 2030 год. Смежные госструктуры, по словам Ересько, поддерживают эту инициативу.

"Ведомости" узнали в Минстрое об одной из ключевых причин затруднений с заменой лифтов — это банальная нехватка средств. Работы в большинстве своём финансируются из фонда капремонта, а он собирается из рук вон плохо. Между тем новый лифт, как говорил ранее гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, стоит 2-3 милиона рублей.