В России хотят повысить плату за капремонт: средств не хватает

Госдума рассмотрит повышение взносов на капремонт

В Госдуму внесён законопроект о повышении собираемости взносов на капремонт многоквартирных домов, разработанный депутатами Костромской области.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области is licensed under Public domain

Предлагается повысить долю жильцов, оплативших услуги капремонта на момент его начала, до 85%. Действующая сейчас планка установлена Жилищным кодексом на уровне 50%.

Эти изменения планируется распространить как на тех, чьи средства собирает региональный оператор, так и на тех, кто платит на спецсчёт дома.

Поскольку с платёжной дисциплиной населения по-прежнему плоховато, означает это лишь одно — повышение тарифов для тех, кто их добросовестно оплачивает.

На сегодняшний день собираемых средств во многих случаях недостаточно для начала работ, предусмотренных программой графика капремонта, объясняют авторы инициативы.

По данным, представленным субъектами Центрального федерального округа, в большинстве регионов от 5% до 30% многоквартирных домов, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счёте, имеют собираемость менее 85% от начисленных ежемесячных взносов за капитальный ремонт, что не позволяет своевременно его провести, уточняется в пояснительной записке.

Законопроект направлен на одобрение в профильный комитет Госдумы.