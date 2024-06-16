Сколько стоит починить Lada Vesta после аварии? Эксперты раскрыли суммы

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Эксперты оценили стоимость запчастей для восстановительного ремонта Lada Vesta

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Авто

Эксперты включили в перечень запчастей для восстановительного ремонта Lada Vesta только крупные детали, часто повреждаемые при ДТП, такие как передний бампер и фары.

Эксперты оценили стоимость запчастей для восстановительного ремонта Lada Vesta
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Fit Service для Autonews. ru, стоимость этого набора запчастей для Lada Vesta составляет 88 тыс. 685 рублей. В список вошли передний и задний бамперы, решетка радиатора, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары, где самая дорогая деталь — фара, стоит 28 тыс. 900 рублей.

Также представили цены на наиболее часто используемые запчасти: АКБ — 15 тыс. 200 рублей, передние тормозные колодки — 1 тыс. 700 рублей, задние тормозные колодки — 3 тыс. 600 рублей и другие.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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