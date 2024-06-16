Как понять, что ваша собака не признает вас хозяином: 5 важных сигналов

Владелец должен добиться уважения от своей собаки, и желательно, чтобы это чувство было взаимным.
Иногда домашние животные не просто проявляют свой характер, а стремятся доминировать, не признавая лидерство хозяина. Это может привести к нежелательным последствиям.
Эксперты объяснили, как распознать, что собака выходит из-под контроля, и как можно ее усмирить.
Первый признак
Собака на прогулке управляет хозяином. На самом деле должно быть наоборот. В такой ситуации пес считает себя вожаком стаи, действуя по своим инстинктам.
Второй признак
В мире людей это называется хамством, когда в дом первыми врываются гости, опережая хозяина. Собака может поступить так же, если будет забегать домой перед хозяином, не дожидаясь, пока тот войдет первым.
Третий признак
Попробуйте взять что-то из собачьей миски. Если питомец уважает вас, то поделится своей едой без проблем. В противном случае вы столкнетесь с агрессией, как от постороннего.
Четвертый признак
Это очевидно. Собака перестанет выполнять ваши команды, не будет откликаться на кличку и будет игнорировать вас, считая ваши требования незначительными.
И последний признак
Если собака доверяет хозяину, то будет охранять его сон и покой. При отсутствии уважения пес может спать где угодно, не заботясь о хозяине.
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