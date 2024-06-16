Как понять, что ваша собака не признает вас хозяином: 5 важных сигналов

Как понять, что собака не считает хозяина лидером: признаки доминирования

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владелец должен добиться уважения от своей собаки, и желательно, чтобы это чувство было взаимным.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда домашние животные не просто проявляют свой характер, а стремятся доминировать, не признавая лидерство хозяина. Это может привести к нежелательным последствиям.

Эксперты объяснили, как распознать, что собака выходит из-под контроля, и как можно ее усмирить.

Первый признак

Собака на прогулке управляет хозяином. На самом деле должно быть наоборот. В такой ситуации пес считает себя вожаком стаи, действуя по своим инстинктам.

Второй признак

В мире людей это называется хамством, когда в дом первыми врываются гости, опережая хозяина. Собака может поступить так же, если будет забегать домой перед хозяином, не дожидаясь, пока тот войдет первым.

Третий признак

Попробуйте взять что-то из собачьей миски. Если питомец уважает вас, то поделится своей едой без проблем. В противном случае вы столкнетесь с агрессией, как от постороннего.

Четвертый признак

Это очевидно. Собака перестанет выполнять ваши команды, не будет откликаться на кличку и будет игнорировать вас, считая ваши требования незначительными.

И последний признак

Если собака доверяет хозяину, то будет охранять его сон и покой. При отсутствии уважения пес может спать где угодно, не заботясь о хозяине.