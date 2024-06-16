Ботокс и нанопластика для волос: как выбрать и когда лучше воздержаться перед отпуском

Ботокс для волос и нанопластика: почему эти процедуры не рекомендуются перед отпуском

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мир несовершенен: блондинки красятся в черный и рыжий, брюнетки осветляют волосы, прямые локоны завивают, а кудрявые распрямляют. Эти трансформации могут нанести вред волосам, но технологии не стоят на месте. Профессиональные процедуры для волос, уменьшающие пушистость и восстанавливающие блеск и здоровье волосяного волокна, значительно изменились за последние 10 лет. Сначала появился ботокс для волос, а теперь — нанопластика. Несмотря на схожесть, эти процедуры дают разные результаты и работают по-разному.

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Ботокс для волос — салонная процедура, включающая кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген, которые глубоко проникают в кортекс, увлажняя и восстанавливая структуру. Идеально подходит для химически обработанных волос, особенно после лета. Чем больше повреждены волосы, тем лучше результаты. Ботокс восстанавливает волосы изнутри, не выделяя токсичных испарений и не меняя естественный рисунок завитков. Эффект длится около двух-трех месяцев, и процедуру можно повторять.

Нанопластика — новый вид салонного выпрямления волос с использованием органической формулы, содержащей аминокислоты, коллаген и другие питательные вещества. Цель — придать волосам блеск и роскошный вид без вредных химикатов. В отличие от ботокса, нанопластика надолго выпрямляет и разглаживает волосы, минимизируя термическое повреждение. Эффект также длится около двух-трех месяцев.

Выбор процедуры зависит от желаемого результата: естественная текстура или гладкие шелковистые волосы. Обе процедуры полезны для глубокого кондиционирования волос. Однако, не рекомендуется делать эти процедуры прямо перед отпуском, чтобы дать волосам отдохнуть от химического воздействия. Дополнительно рекомендуется еженедельно увлажнять волосы маской глубокого проникновения для поддержания блеска и мягкости после процедур. Укладка и завивка плойкой или на бигуди не повлияют на результат.