Самый дешевый дом в Крыму продается за 350 тысяч рублей

Самый дешевый дом в Крыму продается за 350т рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самый доступный частный дом в Крыму стоит 350 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты компании "Домус" в интервью "Ленте.ру".

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За эту сумму можно приобрести небольшой дачный дом площадью 20 квадратных метров, расположенный в поселке Красногвардейское. Дом стоит на участке площадью семь соток.

На данный момент в Крыму выставлено на продажу около 1,9 тысячи домов по цене до пяти миллионов рублей. В то же время, дорогие объекты стоимостью более 100 миллионов рублей встречаются реже — всего 351 лот.