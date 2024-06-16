Самый дешевый дом в Крыму продается за 350 тысяч рублей

Самый доступный частный дом в Крыму стоит 350 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты компании "Домус" в интервью "Ленте.ру".
За эту сумму можно приобрести небольшой дачный дом площадью 20 квадратных метров, расположенный в поселке Красногвардейское. Дом стоит на участке площадью семь соток.
На данный момент в Крыму выставлено на продажу около 1,9 тысячи домов по цене до пяти миллионов рублей. В то же время, дорогие объекты стоимостью более 100 миллионов рублей встречаются реже — всего 351 лот.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.