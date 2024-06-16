В Казахстане напечатали дом на 3D принтере

В Казахстане дом на 3D принтере напечатали меньше, чем за неделю

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом крупном городе Казахстана — Алматы - благодаря усилиям организации BM Partners 3D Print, основанной два года назад, был спроектирован первый дом в Центральной Азии, построенный с применением технологии 3D-печати.

Фото: deezmaker.com by Deezmaker is licensed under Public Domain

Он был изготовлен с использованием оборудования компании COBOD, признанной мировым лидером в сфере производства строительных 3D-принтеров.

На строительную площадку подавалась специальная бетонная смесь, из которой формировались стены в соответствии с цифровой моделью. Эта смесь характеризовалась высокой прочностью, поскольку здание располагается в зоне повышенной сейсмической активности и должно быть устойчивым к землетрясениям магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера.

Состав смеси включает цемент, песок, гравий и специальную добавку D. fab — продукт совместной разработки компаний СОВОD и Cemex, который призван обеспечить прочность конструкции в условиях остроконтинентального климата Казахстана. Для тепло- и звукоизоляции стен применялся пенополистиролбетон.

После завершения "печати" стен отделку, установку дверей, окон, а также прокладку инженерных коммуникаций выполняли строительные бригады. В результате дом был построен всего за пять дней. Площадь одноэтажного 3D-дома составляет 100 квадратных метров, а его стоимость составляет 21 800 долларов, что значительно ниже стоимости обычных домов того же размера.