Важные работы на огороде в июне: вот о чём не должны забывать дачники

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Что нужно сделать в саду в июне?

1:33
Садоводство » Советы

С наступлением лета продолжаем посадку и уход за овощами. Весна была сложной, и не все запланированные работы удалось выполнить. Вот список необходимых дел:

Что нужно сделать в саду в июне?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Заморозки. Погода разная в каждом регионе, но возвратные заморозки возможны до 15 июня. Следите за погодой и при необходимости укрывайте растения.

Рассада капусты. Позднюю белокочанную капусту можно высаживать до 10-15 июня. Перед высадкой закаляйте рассаду, а после высадки притеняйте её первые 3-5 дней, если нет пасмурной погоды.

Рассада тыквы, кабачков и патиссонов. Высаживайте рассаду в начале июня до 10 числа. Можно также сеять семена кабачков и патиссонов в открытый грунт.

Огурцы. В начале июня высаживайте рассаду огурцов в открытый грунт и теплицы, а также сейте семена.

Морковь и свёкла. В начале июня можно посеять морковь и свеклу для зимнего хранения. Если у вас уже появились всходы, проредите и прополите грядки.

Посев зелени. В июне сейте салат, редис, шпинат, укроп, базилик, петрушку и другую зелень.

Следите за погодой и состоянием растений. При необходимости притеняйте или проветривайте овощи. Регулярно поливайте в сухую и жаркую погоду.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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