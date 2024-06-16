Важные работы на огороде в июне: вот о чём не должны забывать дачники

Что нужно сделать в саду в июне?

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С наступлением лета продолжаем посадку и уход за овощами. Весна была сложной, и не все запланированные работы удалось выполнить. Вот список необходимых дел:

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Заморозки. Погода разная в каждом регионе, но возвратные заморозки возможны до 15 июня. Следите за погодой и при необходимости укрывайте растения.

Рассада капусты. Позднюю белокочанную капусту можно высаживать до 10-15 июня. Перед высадкой закаляйте рассаду, а после высадки притеняйте её первые 3-5 дней, если нет пасмурной погоды.

Рассада тыквы, кабачков и патиссонов. Высаживайте рассаду в начале июня до 10 числа. Можно также сеять семена кабачков и патиссонов в открытый грунт.

Огурцы. В начале июня высаживайте рассаду огурцов в открытый грунт и теплицы, а также сейте семена.

Морковь и свёкла. В начале июня можно посеять морковь и свеклу для зимнего хранения. Если у вас уже появились всходы, проредите и прополите грядки.

Посев зелени. В июне сейте салат, редис, шпинат, укроп, базилик, петрушку и другую зелень.

Следите за погодой и состоянием растений. При необходимости притеняйте или проветривайте овощи. Регулярно поливайте в сухую и жаркую погоду.