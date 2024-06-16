Важные работы на огороде в июне: вот о чём не должны забывать дачники

С наступлением лета продолжаем посадку и уход за овощами. Весна была сложной, и не все запланированные работы удалось выполнить. Вот список необходимых дел:
Заморозки. Погода разная в каждом регионе, но возвратные заморозки возможны до 15 июня. Следите за погодой и при необходимости укрывайте растения.
Рассада капусты. Позднюю белокочанную капусту можно высаживать до 10-15 июня. Перед высадкой закаляйте рассаду, а после высадки притеняйте её первые 3-5 дней, если нет пасмурной погоды.
Рассада тыквы, кабачков и патиссонов. Высаживайте рассаду в начале июня до 10 числа. Можно также сеять семена кабачков и патиссонов в открытый грунт.
Огурцы. В начале июня высаживайте рассаду огурцов в открытый грунт и теплицы, а также сейте семена.
Морковь и свёкла. В начале июня можно посеять морковь и свеклу для зимнего хранения. Если у вас уже появились всходы, проредите и прополите грядки.
Посев зелени. В июне сейте салат, редис, шпинат, укроп, базилик, петрушку и другую зелень.
Следите за погодой и состоянием растений. При необходимости притеняйте или проветривайте овощи. Регулярно поливайте в сухую и жаркую погоду.
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