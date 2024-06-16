Куриные шарики с сыром: очень простая и вкусная закуска

Куриные сырные шарики — это потрясающее блюдо, которое можно подавать как закуску. Чтобы приготовить это аппетитное лакомство, вам понадобится куриный фарш, чеснок, лук, мука, яйцо, панировочные сухари, а также орегано и смесь трав.
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Если вы хотите приготовить здоровый вариант этого блюда, то можно запечь куриные сырные шарики в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут.
Ингредиенты
250 г курицы
1 яйцо
5 зубчиков чеснока
1 чайная ложка смеси трав
4 столовые ложки муки
2 щепотки молотого чёрного перца
Вода по необходимости
1/4 стакана моцареллы
3 столовые ложки нарезанного лука
1/2 чайной ложки орегано
1 стакан панировочных сухарей
Соль по необходимости
2 стакана подсолнечного масла
Приготовление
Очистите небольшую луковицу и полностью измельчите её вместе с чесноком. Разбейте яйцо в миску, хорошо взбейте его и отложите в сторону. В миске смешайте куриный фарш, измельчённый лук и чеснок, соль, перец, орегано, смесь трав и взбитое яйцо.
Сформируйте шарики небольшого или среднего размера. В каждом шарике сделайте в центре углубление и положите туда шарик моцареллы. Защипните края, вновь придав форму шара.
Возьмите небольшую миску и смешайте муку и немного воды, чтобы получилась паста. Поставьте вок на средний огонь и нагрейте в нём масло. Обмакните каждый шарик в мучную пасту, а затем обваляйте его в панировочных сухарях. Обжарьте шарики в воке.