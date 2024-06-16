Куриные шарики с сыром: очень простая и вкусная закуска

Как приготовить куриные шарики с сыром

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные сырные шарики — это потрясающее блюдо, которое можно подавать как закуску. Чтобы приготовить это аппетитное лакомство, вам понадобится куриный фарш, чеснок, лук, мука, яйцо, панировочные сухари, а также орегано и смесь трав.

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Если вы хотите приготовить здоровый вариант этого блюда, то можно запечь куриные сырные шарики в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут.

Ингредиенты

250 г курицы

1 яйцо

5 зубчиков чеснока

1 чайная ложка смеси трав

4 столовые ложки муки

2 щепотки молотого чёрного перца

Вода по необходимости

1/4 стакана моцареллы

3 столовые ложки нарезанного лука

1/2 чайной ложки орегано

1 стакан панировочных сухарей

Соль по необходимости

2 стакана подсолнечного масла

Приготовление