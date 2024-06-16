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Куриные шарики с сыром: очень простая и вкусная закуска

Как приготовить куриные шарики с сыром

1:50
Еда

Куриные сырные шарики — это потрясающее блюдо, которое можно подавать как закуску. Чтобы приготовить это аппетитное лакомство, вам понадобится куриный фарш, чеснок, лук, мука, яйцо, панировочные сухари, а также орегано и смесь трав.

Как приготовить куриные шарики с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Если вы хотите приготовить здоровый вариант этого блюда, то можно запечь куриные сырные шарики в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут.

Ингредиенты

  • 250 г курицы
  • 1 яйцо
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 чайная ложка смеси трав
  • 4 столовые ложки муки
  • 2 щепотки молотого чёрного перца
  • Вода по необходимости
  • 1/4 стакана моцареллы
  • 3 столовые ложки нарезанного лука
  • 1/2 чайной ложки орегано
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • Соль по необходимости
  • 2 стакана подсолнечного масла

Приготовление

  1. Очистите небольшую луковицу и полностью измельчите её вместе с чесноком. Разбейте яйцо в миску, хорошо взбейте его и отложите в сторону. В миске смешайте куриный фарш, измельчённый лук и чеснок, соль, перец, орегано, смесь трав и взбитое яйцо.
  2. Сформируйте шарики небольшого или среднего размера. В каждом шарике сделайте в центре углубление и положите туда шарик моцареллы. Защипните края, вновь придав форму шара.
  3. Возьмите небольшую миску и смешайте муку и немного воды, чтобы получилась паста. Поставьте вок на средний огонь и нагрейте в нём масло. Обмакните каждый шарик в мучную пасту, а затем обваляйте его в панировочных сухарях. Обжарьте шарики в воке.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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