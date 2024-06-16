Как сделать вашу собаку самой счастливой на свете: всего один простой шаг

Как сделать собаку счастливой: есть простой способ

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Любая собака станет несчастной, если её жизнь будет непредсказуемой.

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Четвероногому другу необходимо знать, что в определённое время его покормят, а в другое время выведут на прогулку. Если хозяин не создаст для пса чёткий распорядок дня, питомец вряд ли будет чувствовать себя счастливым.

Однако этого легко избежать.

Как сделать собаку счастливой

Для того чтобы собака была довольна жизнью, хозяину нужно сделать всего одно: организовать и постоянно придерживаться режима дня.

Определите заранее, в какие часы лучше кормить собаку, выводить её на улицу и играть с ней.

Все эти действия желательно выполнять в одно и то же время каждый день. Если хозяин будет соблюдать расписание, у четвероногого друга наладятся биологические часы.

Питомец будет знать, когда можно отдохнуть и поспать, а когда — выплеснуть энергию. Предсказуемость и стабильность помогут сделать собаку счастливой.