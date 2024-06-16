Tesla бросает вызов китайским автогигантам: начались тесты полного автопилота в Шанхае

Tesla начинает тестирование Full Self-Driving в Шанхае

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В Шанхае начались тесты самых передовых программ автономного вождения Tesla на десяти автомобилях, готовя почву для запуска в Китае. Успешный вывод Full Self-Driving (FSD) на рынок позволит Tesla конкурировать с местными производителями и усилит борьбу за доступные функции помощи водителю, что может обострить ценовую войну.

Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Tesla уже четыре года предлагает FSD в Китае с ограниченным набором функций. В апреле генеральный директор компании Илон Маск посетил Пекин, предположительно для обсуждения вывода FSD на рынок. В мае Tesla начала процесс регистрации FSD у китайских властей, готовясь к запуску в этом году. В том же месяце компания начала строительство завода по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае, подтверждая свои инвестиционные намерения в Китае.