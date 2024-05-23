Футболист Беляев: в чём проблема сделать Fan ID и спокойно ходить на матчи?

Футболист Беляев считает, что выступать против Fan ID глупо

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник футбольных клубов "Локомотив" и "Арсенал" Максим Беляев, который сейчас выступает за "Ленинградец", раскритиковал фанатский бойкот в отношении Fan ID и выразил своё недоумение по этому поводу.

Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению Беляева, все зрители, посещающие стадионы, должны пройти идентификацию, особенно после теракта в "Крокусе". Он считает, что процесс регистрации несложный и не понимает, почему люди против него.

"В регистрации нет ничего сложного. В чём проблема сделать это и спокойно ходить на матчи? Я не понимаю", — сказал Беляев в разговоре с "Чемпионатом".

Заданный ему вопрос, оформил бы он Fan ID, если бы был простым болельщиком, Беляев ответил, что конечно оформил бы, так как он считает себя порядочным гражданином России и не видит причин для скрытности.

Он также негативно относится к бойкоту закона, считая его наивным и считая, что те, кто отказывается от Fan ID, не достаточно любят свою команду.

"Бойкотировать закон глупо. Детский сад какой-то. Если Fan ID мешает человеку ходить на стадион, значит, он не так уж любит свою команду", — добавил Беляев.

Что не так с Fan ID и почему фанаты футбола объявили ему бойкот