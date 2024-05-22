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Даванков о неэффективности Fan ID: "Мы видим пустые трибуны"

Зампред Госдумы Даванков предложил подумать об отмене Fan ID

1:24
Спорт

Заместитель председателя Государственной думы РФ и потенциальный кандидат на выборах президента России 2024 года Владислав Даванков выразил свою позицию относительно внедрения карты болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги.

Зампред Госдумы Даванков предложил подумать об отмене Fan ID
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Политик заявил, что он не поддерживает концепцию Fan ID и напомнил, что его партия "Новые люди" не голосовала за соответствующий законопроект.

Даванков подчеркнул, что пустые трибуны играют важную роль в этой дискуссии и считает, что пришло время для пересмотра этой меры и предложения новых решений.

"Мы видим пустые трибуны. Это значит, что если закон не действующий, то пришло время посмотреть на него ещё раз, дать какие-то новые предложения. Возможная отмена Fan ID? Важно то, что я своими глазами вижу пустые трибуны, а значит, что решение не работает", — сказал Даванков, которого цитирует Metaratings.

Он поддерживает инициирование обсуждений других эффективных мер, чтобы заполнить стадионы и улучшить футбольную атмосферу.

Fan ID — это персонифицированная карта, которая требуется для доступа на матчи Российской Премьер-Лиги и Суперфинала Фонбет Кубка России, начиная с 1 декабря 2022 года.

Что не так с Fan ID и почему фанаты футбола объявили ему бойкот
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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