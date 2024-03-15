Карта болельщика — это развитие культуры боления. Не более, но и не менее

Не более, но и не менее: Fan ID — это про культуру боления

Возобновление после зимнего перерыва матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) вновь стали поводом для дискуссий о том, насколько было необходимо введение карт болельщика (Fan ID). Хотя, надо заметить, дискуссии эти уже не столь бурные, какими были ещё год назад.

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Напомним, Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги начали оформлять летом 2022 года. До этого карты болельщика были задействованы на проходивших в России чемпионате мира-2018, Кубке конфедераций-2017, а также матчах Евро-2020.

В 2023 году эту систему стали применять на всех стадионах, где проходят матчи Российской премьер-лиги.

При этом часть фанатов клубов выступали против Fan ID, заявив об отказе посещать матчи.

Сказалось ли это на наполняемости трибун? Сказалось, было бы странно это отрицать. Но постепенно эмоции схлынули. И вот, например, на матче "Зенита" и "Спартака" 2 марта в Санкт-Петербурге присутствовали более более 57 тысяч человек. И да, для посещения матча им требовалась карта болельщика.

Конечно, подобные матчи привлекают повышенное внимание. Но тенденция очевидна, к необходимости Fan ID люди уже привыкают.

"Я считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того", — заметил на днях министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя Fan ID.

Очевидно, что это действительно так. Карта болельщика действительно является препятствием для людей, которые приходили на стадионы выплеснуть агрессию. Что хорошего в том, когда главным событием матча становится не происходящее на поле, а драки на трибунах?

И агрессивное поведение части фанатов было серьёзным основанием хорошенько подумать для тех людей, которые хотели бы прийти на стадион с детьми. В самом деле, едва ли найдётся родитель, который хотел бы, чтобы его ребёнок наблюдал за дракой или слушал нецензурную брань.

Если говорить про "а как у них", то "у них" обычным делом являются расследование инцидентов на стадионах. Вот, например, из недавнего: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 7 марта, болельщик итальянской "Ромы" показал фанатам английского "Брайтона" плакат оскорбительного содержания.

После игры английский клуб потребовал рассмотреть инцидент, предоставив фотодоказательства. В ответ УЕФА открыл дисциплинарное производство.

И это, надо заметить, ещё довольно безобидный случай. Но и таких "безобидных" ситуаций на российских стадионах хотелось бы избежать. Чем Fan ID и способствует, причём весьма эффективно.

Развитие культуры боления — это процесс хоть и небыстрый, но необходимый. И спорить с этим было бы странно.