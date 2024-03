Карта болельщика — это развитие культуры боления. Не более, но и не менее

Возобновление после зимнего перерыва матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) вновь стали поводом для дискуссий о том, насколько было необходимо введение карт болельщика (Fan ID). Хотя, надо заметить, дискуссии эти уже не столь бурные, какими были ещё год назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International