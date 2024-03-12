Полузащитник "Зенита" Васильев рассказал, что думает о легионерах в команде

Полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев поделился своими мыслями о большом количестве легионеров в команде и конкуренции с ними за место в основном составе.
Васильев отметил, что в "Зените" примерно равное соотношение русских и иностранных игроков, что, по его мнению, является нормальным явлением, так как многие клубы имеют легионеров в своих заявках.
Спортсмен также обратил внимание на здоровую конкуренцию в команде и отмечает, что если русский игрок уступает иностранцу по качеству игры, то вопросов быть не должно. Васильев удовлетворен текущей ситуацией и готов сражаться за своё место в основном составе команды.
"А конкуренция у нас здоровая. Если русский играет слабее иностранца — какие могут быть вопросы? Меня всё устраивает", — сказал Васильев, слова которого приводит Sport24.
Дмитрий Васильев прошел академию "Зенита" и имеет определённый опыт игры за вторую команду клуба. Он также был на годичной аренде в "Оренбурге", где сыграл несколько матчей за основную команду и вторую команду.
В текущем сезоне Васильев провел несколько матчей за "Зенит" во всех турнирах, но пока не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в €500 тыс. по данным Transfermarkt. Васильев готов продолжать свою карьеру и бороться за успехи в "Зените".
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