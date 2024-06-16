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Как создать модный макияж с эффектом глянцевых губ

Как создать трендовый макияж с глянцевыми губами

Моя семья » Красота и стиль

Глянцевые губы остаются в тренде с прошлого лета, хотя не все еще успели оценить их эффектность. Визажист Оксана Степанова, работающая в бьюти-сфере почти 15 лет, рассказала, как создать эффект желейных губ. Этот тренд, родившийся в Корее, получил широкое распространение благодаря бьюти-блогерам и особенно популярен среди девушек с пухлыми губами. Однако он подходит и тем, у кого губы скромнее, так как визуально увеличивает их.

Как создать трендовый макияж с глянцевыми губами
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Для создания такого мейкапа нужно следовать нескольким шагам. Первым делом губы необходимо подготовить, используя скраб или пилинг накануне, а непосредственно перед нанесением декоративных средств — увлажнить их. Это предотвратит забивание блеска и тинта в складки и шелушение. Затем стоит использовать консилер или базу для век, чтобы закрепить цветной продукт на губах. Это продлит стойкость макияжа.

Вместо яркой помады лучше выбрать тинт, который создаст эффект градиента, привлекая внимание суперглянцевым финишем. Для выполнения такого макияжа нужно выбрать правильный блеск — максимально глянцевый, без шиммера или яркого цвета. Прозрачный блеск на тинте или матовой помаде поможет макияжу держаться дольше и выглядеть эффектно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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