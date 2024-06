Как создать модный макияж с эффектом глянцевых губ

Глянцевые губы остаются в тренде с прошлого лета, хотя не все еще успели оценить их эффектность. Визажист Оксана Степанова, работающая в бьюти-сфере почти 15 лет, рассказала, как создать эффект желейных губ. Этот тренд, родившийся в Корее, получил широкое распространение благодаря бьюти-блогерам и особенно популярен среди девушек с пухлыми губами. Однако он подходит и тем, у кого губы скромнее, так как визуально увеличивает их.

Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain