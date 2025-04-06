Идеальная температура для сна — названа цифра, которую стоит запомнить

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Засыпаете долго, часто просыпаетесь и чувствуете себя разбитыми по утрам? Возможно, дело не в подушке или матрасе, а в… температуре воздуха. Сомнолог и нейробиолог Мэтт Уокер назвал идеальное значение для спальни, при котором организм лучше всего погружается в сон.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Если хотите спать как младенец, то поддерживайте именно эту температуру в спальне

19 градусов — волшебное число для сна

По словам доктора Уокера, оптимальная температура в комнате должна составлять около 19 °C. Такая прохлада помогает снизить внутреннюю температуру тела, что необходимо для запуска механизмов сна.

"Чем прохладнее тело, тем легче ему перейти в фазу глубокого сна", — подчёркивает эксперт.

Даже если в комнате немного холоднее, это всё равно положительно влияет на качество сна, направляя организм в нужное "спящее" состояние.

Почему после ванны спится лучше

Горячая ванна перед сном — не просто расслабляющий ритуал. Это физиологический приём, который помогает телу охладиться.

"Во время горячей ванны расширяются сосуды, к коже приливает кровь, а после выхода из воды тепло стремительно уходит наружу. Это снижает внутреннюю температуру и способствует засыпанию", — объясняет Уокер.

Сон как в пещере

Идеальные условия для сна, по мнению сомнолога, — это тихая, тёмная и прохладная комната. Как пещера. Именно такая обстановка помогает мозгу погрузиться в глубокий отдых и провести ночь без пробуждений.

Уточнения

Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

