Идеальная температура для сна — названа цифра, которую стоит запомнить

Засыпаете долго, часто просыпаетесь и чувствуете себя разбитыми по утрам? Возможно, дело не в подушке или матрасе, а в… температуре воздуха. Сомнолог и нейробиолог Мэтт Уокер назвал идеальное значение для спальни, при котором организм лучше всего погружается в сон.
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит
Если хотите спать как младенец, то поддерживайте именно эту температуру в спальне
19 градусов — волшебное число для сна
По словам доктора Уокера, оптимальная температура в комнате должна составлять около 19 °C. Такая прохлада помогает снизить внутреннюю температуру тела, что необходимо для запуска механизмов сна.
"Чем прохладнее тело, тем легче ему перейти в фазу глубокого сна", — подчёркивает эксперт.
Даже если в комнате немного холоднее, это всё равно положительно влияет на качество сна, направляя организм в нужное "спящее" состояние.
Почему после ванны спится лучше
Горячая ванна перед сном — не просто расслабляющий ритуал. Это физиологический приём, который помогает телу охладиться.
"Во время горячей ванны расширяются сосуды, к коже приливает кровь, а после выхода из воды тепло стремительно уходит наружу. Это снижает внутреннюю температуру и способствует засыпанию", — объясняет Уокер.
Сон как в пещере
Идеальные условия для сна, по мнению сомнолога, — это тихая, тёмная и прохладная комната. Как пещера. Именно такая обстановка помогает мозгу погрузиться в глубокий отдых и провести ночь без пробуждений.
Уточнения
Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.