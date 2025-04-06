Секреты идеального плавания: путешественница, побывавшая в 45 круизах, назвала 3 главные ошибки на борту

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Николь Сандерленд — туристка со стажем. Она совершила 45 круизов и точно знает, какие ошибки могут испортить отдых. Она поделилась тремя соответствующими советами в своих соцсетях.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Круизный лайнер

Путешественница считает, что обязательно нужно заранее побывать на корабле и изучить его вдоль и поперёк, чтобы точно знать, что на нём есть всё, что требуется для интересного и комфортного отдыха.

Также Николь больше ни за что не купит место в каюте без балкона, иначе её отдых получится неполноценным.

"Я не могу быть в комнате без балкона, мне нужно видеть внешний мир и дышать свежим воздухом", — заявила она, объяснив, что для неё это важная часть круиза.

И ещё один не менее важный момент: путешественница знает, что стоит заранее выяснять всю культурную программу, которая ждёт вас в каждом городе, где будет останавливаться лайнер.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

