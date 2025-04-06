Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Секреты идеального плавания: путешественница, побывавшая в 45 круизах, назвала 3 главные ошибки на борту
Почему трамваи в СССР были лучше автобусов?
Вой в одиночестве — не приговор: рассказываем про проверенные способы вернуть тишину
Тусклая кожа и морщины? Вот что делает ваше лицо старым и как это исправить
Забудьте о ремонте на годы: выбираем материалы с умом
Доминик Джокер откровенно о разрыве с Тимати: что случилось между музыкантами
Хрустит между лопаток: включи эти движения, пока не стало хуже
Универсальное песочное тесто — и пирог, и тарт, и печенье из одного замеса

1 млн пользователей за час! OpenAI презентовала революционную функцию

Наука

OpenAI запустила новую функцию "4o — генерация изображений".

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребенок

Генеральный директор Сэм Альтман сообщил, что они собрали миллион пользователей всего за час, а не за пять дней, как в начале с ChatGPT. Это говорит о том, насколько люди заинтересованы в новинке.

Но почему все так обеспокоены? Новая функция не только генерирует качественные изображения, но и решает проблему с визуализацией текста. Теперь GPT-4o может создавать изображения с точными надписями, что очень важно для разнообразных приложений.

OpenAI заявляет, что эта система:

  • Отлично рендерит текст,
  • Лучше работает в контексте диалога,
  • Позволяет использовать загруженные изображения в качестве вдохновения,
  • Обеспечивает точный контроль над результатом.

Все эти улучшения делают ChatGPT не только креативным инструментом, но и полезным в маркетинге, дизайне и образовании. Альтман даже показал изображение почти пустого винного бокала, чтобы продемонстрировать возможности новой версии.

Интерес к этой функции такой большой, что это уже вызвало перегрузку серверов, что приводит к задержкам в обновлениях. OpenAI ищет мощные графические процессоры, чтобы справиться с растущим спросом, согласно letemsvetemapplem.

Уточнения

Спрос — это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Последние материалы
Россия игнорирует Трампа: США засунули свой нос в конфликт, не удосужившись понять суть
На Западе заявили, что эпоха свободной торговли закончена
Гибкость не уходит с возрастом — её "отключает" твой образ жизни
Иностранный турист шокирован: почему после посещения популярного пляжа во Вьетнаме к нему явилась полиция?
Разногласия на музыкальном фронте: Чичерина и Лёва* из Би-2 оспаривают права на хит
Усталость и синяки без причины — сигнал тревоги от организма
Что значит, если собака кладёт голову на вас: важный сигнал, который легко пропустить
Симпатия без взаимности: какие цветы портят друг другу жизнь в одном букете
Не верите в праймер? После этого вы точно измените мнение
Выбираете кровать? Вот почему привычные модели — не лучший вариант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.