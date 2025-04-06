1 млн пользователей за час! OpenAI презентовала революционную функцию

OpenAI запустила новую функцию "4o — генерация изображений".
Генеральный директор Сэм Альтман сообщил, что они собрали миллион пользователей всего за час, а не за пять дней, как в начале с ChatGPT. Это говорит о том, насколько люди заинтересованы в новинке.
Но почему все так обеспокоены? Новая функция не только генерирует качественные изображения, но и решает проблему с визуализацией текста. Теперь GPT-4o может создавать изображения с точными надписями, что очень важно для разнообразных приложений.
OpenAI заявляет, что эта система:
Все эти улучшения делают ChatGPT не только креативным инструментом, но и полезным в маркетинге, дизайне и образовании. Альтман даже показал изображение почти пустого винного бокала, чтобы продемонстрировать возможности новой версии.
Интерес к этой функции такой большой, что это уже вызвало перегрузку серверов, что приводит к задержкам в обновлениях. OpenAI ищет мощные графические процессоры, чтобы справиться с растущим спросом, согласно letemsvetemapplem.
Спрос — это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки.
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