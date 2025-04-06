Газ из России может вернуться в Германию: названо главное условие

Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Марио Фогт заявил, что не исключает возможности возобновления поставок российского газа в Германию. Об этом он сообщил в интервью Berliner Zeitung.
Фогт раскритиковал действия предыдущего немецкого правительства, заявив, что оно не учитывало национальные интересы и занималось лишь бесплодным морализаторством.
"Три года морализаторской внешней политики — и к чему это привело? Сейчас нужно решительно защищать интересы Германии и Европы", — отметил политик.
Он добавил, что настало время "реальной политики", основанной на интересах государств. По его словам, смягчение санкций в отношении России будет предметом обсуждения.
Фогт также выразил мнение, что поставки российского газа в Германию могут возобновиться, но только после завершения конфликта в Украине.
Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
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