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Как победить на марафоне ещё до старта: и это не про темп

1:50
Спорт

Физическая выносливость — не единственное, что нужно для преодоления 42 километров. Всё чаще в тренировочный процесс включают визуализацию, дыхательные практики и ментальную работу, и не без причины.

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Марафон — это не только про тело

Многие думают, что главное — набрать километры и улучшить технику. Но в процессе подготовки легко потерять мотивацию, особенно когда тренировки становятся длиннее, а усталость накапливается. Работа с психикой позволяет вернуться к "зачем", вспомнить цель, укрепить настрой и снизить тревожность.

Визуализация: внутренний репетиционный забег

Одной из самых мощных практик оказалась ментальная визуализация. Участники представляют день старта: от утреннего подъёма до пересечения финиша. Этот метод используют и профессиональные спортсмены — он помогает усилить мотивацию, уменьшить страхи и подготовить нервную систему к нагрузке.

Аудиосопровождение (например, трек без слов) помогает погрузиться в состояние потока. Некоторые используют такую музыку потом — во время пробежек.

Что дают манифестации и медитации

  • Укрепляют веру в собственные силы

  • Помогают снизить тревожность

  • Переключают внимание с физического дискомфорта

  • Формируют позитивную установку перед стартом

Всё это важно не только на дистанции, но и в процессе подготовки, особенно если приходится жертвовать отдыхом или социальной жизнью ради тренировок.

Не нужны ни коврик, ни студия

Медитацию и визуализацию легко делать дома, в транспорте или даже в душе. Достаточно представить себя сильным, собранным, бегущим вперёд, слышать аплодисменты и чувствовать финиш — таким, каким хочется.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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