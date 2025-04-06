Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт передавался из поколения в поколение — от преподавателей технологии хлебобулочных изделий в советских техникумах к студентам, которые потом становились кондитерами и поварами. Сегодня он снова актуален: универсальное тесто, которое отлично подойдёт для пирогов, булочек, пирожков, а при желании — даже для куличей.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

И не пугайтесь длинного списка ингредиентов — весь процесс займёт всего 45 минут, из которых активной работы всего 15.

Что нужно:

Мука — 9 стаканов (можно корректировать)

Молоко — 3 стакана

Сахар — 1,5 стакана

Яйца — 4 шт.

Сливочное масло — 200 г

Соль — 1 ч. л.

Дрожжи свежие — 100 г

Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры — это залог правильного брожения и мягкой структуры теста.

Как готовить:

Подогрейте молоко, но не кипятите. Отлейте 1 стакан, разделите его на 2 части: в одну положите дрожжи, в другую — соль. Перемешайте и оставьте. В оставшееся молоко положите масло и сахар, прогрейте до растворения, затем вмешайте 1 стакан муки, чтобы получилась сметанообразная масса — это заварная часть теста. Когда масса слегка остынет, добавьте яйца, дрожжи, соль, затем частями вводите оставшуюся муку, пока тесто не станет мягким, но не тугим. Быстро вымесите. Накройте тесто пакетом или пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 30–40 минут. За это время оно поднимется и станет воздушным.

Дальше — по фантазии: пирожки с начинкой, рулеты с маком, булочки с изюмом или даже праздничные куличи. Это базовое сдобное тесто, с которым не подведёт ни одна выпечка.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах. Объединяет около 1500 видов, относящихся к отделам Ascomycota и иногда Basidiomycota.

