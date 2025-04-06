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Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей

1:50
Авто

Многие водители с автомобилями на автоматической коробке передач вообще не пользуются ручным тормозом, полагаясь исключительно на режим "парковка". На первый взгляд кажется, что всё логично: поставил рычаг в положение "P" — и машина стоит. Но такая привычка может обернуться дорогим ремонтом.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Режим "парковка" в АКПП блокирует выходной вал коробки с помощью металлического фиксатора, который входит в зацепление со специальной шестернёй. То есть, когда вы включаете "P", нагрузка удержания всего автомобиля ложится на один металлический штырёк. И если машина стоит под уклоном, на него приходится серьёзная сила.

Ручной тормоз, в свою очередь, блокирует именно колёса, то есть физически не даёт автомобилю двигаться. Поэтому при парковке на наклонной поверхности без использования ручника весь вес машины может приходиться только на коробку передач. Со временем это приведёт к износу или даже поломке внутренних компонентов.

Чтобы этого избежать, достаточно соблюдать простую последовательность при остановке на уклоне:

  1. Нажмите основной тормоз.
  2. Подтяните ручник.
  3. Переведите коробку в нейтраль.
  4. Снимите ногу с тормоза — машина "сядет" на ручник.
  5. Только после этого включайте режим "парковка".

Так вы снимете нагрузку с АКПП, и механизм прослужит дольше. Когда будете снова трогаться — просто сделайте всё в обратной последовательности: тормоз → снятие ручника → "драйв" → поехали.

Автоматическая коробка - штука надёжная, но и она требует бережного отношения. А такая мелочь, как привычка использовать ручной тормоз, вполне способна сохранить вам немалую сумму на ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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