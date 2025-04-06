Тусклая кожа и морщины? Вот что делает ваше лицо старым и как это исправить

После 40 кожа требует особого подхода. С возрастом мы начинаем замечать глубокие морщины, потерю упругости и темные пятна. Эти изменения естественны, но правильный уход может значительно замедлить процесс старения. Хотите знать, как поддержать кожу в отличной форме? Читайте дальше.
Кожа начинает проявлять первые признаки старения:
Эти изменения происходят из-за замедления метаболизма, снижения выработки коллагена и эластина. Однако есть хорошая новость: укрепить кожу и замедлить старение можно.
Вот несколько важных шагов для укрепления кожи и сохранения ее молодости:
С возрастом важно не только выбрать подходящие средства, но и изменить саму процедуру ухода. Важно начать с увлажнения, ведь увлажненная кожа выглядит здоровой и упругой. Рекомендуемые шаги:
Вечером соблюдайте ту же процедуру, но без применения солнцезащитных средств. Убедитесь, что удаляете макияж с помощью масел, которые одновременно питают и увлажняют.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.