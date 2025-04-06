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Тусклая кожа и морщины? Вот что делает ваше лицо старым и как это исправить

2:34
Моя семья » Красота и стиль

После 40 кожа требует особого подхода. С возрастом мы начинаем замечать глубокие морщины, потерю упругости и темные пятна. Эти изменения естественны, но правильный уход может значительно замедлить процесс старения. Хотите знать, как поддержать кожу в отличной форме? Читайте дальше.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Что происходит с кожей после 40 лет

Кожа начинает проявлять первые признаки старения:

  • Глубокие морщины, особенно вокруг глаз и рта.
  • Овал лица теряет четкость.
  • Цвет лица тускнеет, появляются пигментные пятна.

Эти изменения происходят из-за замедления метаболизма, снижения выработки коллагена и эластина. Однако есть хорошая новость: укрепить кожу и замедлить старение можно.

Как укрепить кожу после 40

Вот несколько важных шагов для укрепления кожи и сохранения ее молодости:

  • Правильный уход за кожей с использованием активных ингредиентов, таких как коллаген, гиалуроновая кислота и ретинол.
  • Регулярные дерматологические осмотры помогут выявить скрытые проблемы и подобрать индивидуальный уход.
  • Правильное удаление макияжа и нежное умывание.
  • Защита от солнца — обязательный пункт.
  • Сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и минералов для поддержания кожи.
  • Активный образ жизни для борьбы со стрессом, который также влияет на здоровье кожи.

Как изменить процедуру ухода за кожей

С возрастом важно не только выбрать подходящие средства, но и изменить саму процедуру ухода. Важно начать с увлажнения, ведь увлажненная кожа выглядит здоровой и упругой. Рекомендуемые шаги:

  • Очищение: утром используйте нежные очищающие средства на основе молока или масла.
  • Тоник без спирта: он поможет подготовить кожу к дальнейшему уходу.
  • Сыворотки и кремы: выберите средства с витамином С, гиалуроновой кислотой и пептидами. Эти ингредиенты укрепляют и осветляют кожу.
  • Контур глаз: используйте специальные средства для этой деликатной зоны.
  • Защита от солнца: никогда не забывайте о креме с SPF.

Вечером соблюдайте ту же процедуру, но без применения солнцезащитных средств. Убедитесь, что удаляете макияж с помощью масел, которые одновременно питают и увлажняют.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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