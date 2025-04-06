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Вместо горсти стручков — ведро урожая: как вырастить сладкий горох

2:01
Садоводство

Горох считается одной из самых простых культур на грядке, но вот незадача — вместо обильного урожая у многих дачников получается лишь пара стручков. А всё потому, что игнорируются три простых, но критичных шага, без которых горох просто "ленится" плодоносить.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

1. Горох не ползает, он взбирается

Хотите получить крупные сладкие бобы? Тогда забудьте о том, чтобы горох стелился по земле. Он тратит до 30 % сил на поиски опоры. А значит, остаётся меньше энергии на урожай.

Что делать:
Поставьте сетку или шпалеру высотой 1,5-2 метра. Когда побеги достигнут 10 см, подвяжите их к опоре. Вы сразу увидите разницу — растения пойдут в рост, стручки станут крупнее.

2. Горох дружит с бактериями

Горох вступает в симбиоз с особенными микроорганизмами — ризобиями, которые извлекают азот из воздуха и "кормят" корни. Но беда в том, что в почве их может быть мало.

Решение:
Перед посадкой замочите семена в биопрепарате, содержащем клубеньковые бактерии (например, Ризоторфин). Это увеличит урожай до 50 %.

3. Полив с подвохом

Горох любит воду — но только до цветения. С появлением бутонов обильный полив тормозит образование стручков.

Как поступить:
Сократите полив вдвое, как только завязались первые бутоны. Лёгкий "стресс" стимулирует растение активнее цвести и формировать бобы.

Бонусные советы для рекордного урожая:

  • Собирайте стручки каждые 2-3 дня — растение не будет тратить силы на вызревание семян.

  • В фазе роста бобов подкармливайте золой: 1 стакан на 10 л воды, под корень. Это добавит калия и фосфора, и горошины станут больше и слаще.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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