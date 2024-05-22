После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост

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Как ухаживать за петунией?

1:19
Садоводство » Цветы

К концу мая городские жители часто разъезжаются по дачам и закупают рассаду петунии. Чтобы она пышно цвела, нужно выполнить две важных задачи: пересадить петунию и обрезать куст.

Как ухаживать за петунией?
Фото: commons.wikimedia.org by אריאל פלמון Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Посадка петунии

Рассаду петунии обычно продают в небольших стаканчиках или горшочках. Часто у неё уже есть 1-2 цветка, поэтому покупное растение нужно сразу пересадить.

Для этого используйте плодородный и рыхлый грунт. Можно купить готовую землю для цветов или сделать смесь самостоятельно, смешав перегной, огородную землю и вермикулит.

Сортов петунии много. Если вы не знаете, какой сорт купили, посадите одно растение в 3-5 литровое кашпо. Если этого объёма окажется мало, в июне можно будет пересадить растение в более просторный горшок.

Обрезка петунии

После пересадки в новую ёмкость обрежьте куст. Каждый побег нужно прищипнуть. Из места прищипывания начнут расти боковые побеги, и куст станет пышным.

Если ваша петуния уже цветёт, цветки нужно срезать.После пересадки куст лучше укоренится, нарастит больше боковых побегов, и начнётся массовое цветение петунии. 

Выращивание петунии от посева до цветения в одном видео.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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