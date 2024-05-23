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Как избежать конфликтов с соседями из-за домашних животных: советы юриста

Юрист ответил, сколько животных может быть в квартире

4:03
Зоосфера

Согласно различным опросам, большинство россиян держат домашних животных.

Юрист ответил, сколько животных может быть в квартире
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для обеспечения должного обращения с животными в 2018 году был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными.

Юрист по вопросам ветеринарии, содержания животных, санитарно-эпидемиологического благополучия, производства и обращения продуктов животного происхождения, заслуженный юрист Республики Крым Александр Левиков рассказал, каких животных могут содержать россияне в квартирах и могут ли соседи высказывать претензии.

Согласно статье 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", количество домашних животных в местах их содержания определяется возможностью владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Однако, конкретные правила, определяющие предельное количество домашних животных в жилых помещениях, еще не приняты. В результате владельцы могут содержать столько животных, сколько они могут должным образом ухаживать за ними. Многих граждан беспокоит отсутствие законодательно закрепленного предельного количества домашних животных для жилых домов и квартир, поскольку это затрудняет определение нарушений со стороны соседей.

В интернете много историй о конфликтах соседей из-за животных, часто разрешаемых через суд или обращения в контролирующие органы. На сегодняшний день судебное разбирательство является наиболее эффективным способом решения таких споров.

Контролирующим органам не хватает инструментов, так как законодательство еще формируется. Введение регистрации домашних животных в федеральной информационной системе ветеринарии могло бы стать важным шагом.

Само по себе содержание большого количества животных (десять-двадцать) не является основанием для претензий, если обеспечено должное ветеринарное обслуживание, проведены обязательные вакцинации, предотвращено нежелательное потомство, обеспечен надлежащий уход, а помещение содержится в санитарном порядке.

Важным фактором является способность владельца соблюдать обязательные требования. У некоторых десяток животных будут в идеальных условиях, а кто-то может содержать одного питомца в антисанитарии. Таким образом, предельное количество животных не имеет значения, важна готовность и возможность соблюдения правил.

Если установлено безответственное обращение с животными, то владельцу необходимо передать их в приют, но часто таких приютов недостаточно. Даже если приют примет животных, что помешает владельцу снова набрать новых с улицы?

Животных можно изъять у нерадивого владельца путем выкупа, но этот процесс тоже не однозначен. Внедрение регистрации животных поможет решить многие проблемы, так как нерадивый владелец не сможет просто выбросить их на улицу перед проверкой или избавиться иным незаконным способом.

В ближайшее время планируется внедрение регистрации домашних животных и установление административной ответственности за безответственное обращение с ними. Это необходимые меры. Также нужны достаточное количество приютов для животных на уровне субъектов РФ и эффективная работа региональных органов контроля.

Более определенная ситуация с животными, которых запрещено содержать в домах и квартирах. В 2019 году Правительством РФ был установлен перечень запрещенных животных, включая львов, тигров, лисиц, волков, некоторых змей, скорпионов и других.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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