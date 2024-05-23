Готовится ответ США за "мирную конференцию" по Украине — конференция по Газе в Бахрейне

Бахрейн пригласит РФ и Китай принять участие в конференции по мирному завершению войны в Газе. Это будет мощный ответ США на агрессивные действия в отношении Палестины.
Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа находится с двухдневным официальным визитом в России и уже провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Король пригласил Россию на ближневосточную мирную конференцию, которая пройдёт в Бахрейне.
Бахрейн в прошлый четверг, 16 мая, призвал к созыву мирной конференции на Ближнем Востоке на саммите Лиги арабских государств. Она будет посвящена усилиям по прекращению агрессии Израиля против палестинцев сектора Газа, так как мирные переговоры США с вовлечёнными сторонами (Израиль и ХАМАС) в Омане, Египте, Катаре не имеют успеха.
Король Хамад создал группу из 22 стран в столице Манаме, чтобы попытаться подойти к проблеме с другой стороны. Теперь ясно — с какой.
Сообщается, что после визита в РФ король отправится в Китай, вероятно, с тем же предложением Пекину.
Это очевидный ответ РФ на "мирную конференцию" Запада по Украине. И это будет ответом вдвойне, если инициатива Бахрейна соберёт глав стран глобального Юга и они выступят с общей резолюцией.
Не знаем, какая резолюция готовится, но хорошо бы в неё включить следующие пункты:
Резолюция будет иметь характер, совершенно аналогичный характеру выпускаемых резолюций США и их союзниками в отношении РФ, Венесуэлы, Китая, Саудовской Аравии и других стран, и покажет, что "в эту игру можно играть вдвоём".
"Игра" постепенно станет реальностью, и все удивятся, как до этих действий мир не додумался раньше, чтобы остановить мирового агрессора.
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