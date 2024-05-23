Готовится ответ США за "мирную конференцию" по Украине — конференция по Газе в Бахрейне

РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне

3:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Бахрейн пригласит РФ и Китай принять участие в конференции по мирному завершению войны в Газе. Это будет мощный ответ США на агрессивные действия в отношении Палестины.

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Король Бахрейна пригласил РФ принять участие в мирной конференции по Газе

Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа находится с двухдневным официальным визитом в России и уже провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Король пригласил Россию на ближневосточную мирную конференцию, которая пройдёт в Бахрейне.

Бахрейн в прошлый четверг, 16 мая, призвал к созыву мирной конференции на Ближнем Востоке на саммите Лиги арабских государств. Она будет посвящена усилиям по прекращению агрессии Израиля против палестинцев сектора Газа, так как мирные переговоры США с вовлечёнными сторонами (Израиль и ХАМАС) в Омане, Египте, Катаре не имеют успеха.

Король Хамад создал группу из 22 стран в столице Манаме, чтобы попытаться подойти к проблеме с другой стороны. Теперь ясно — с какой.

Сообщается, что после визита в РФ король отправится в Китай, вероятно, с тем же предложением Пекину.

Резолюция конференции в Бахрейне будет крайне неприятной для США

Это очевидный ответ РФ на "мирную конференцию" Запада по Украине. И это будет ответом вдвойне, если инициатива Бахрейна соберёт глав стран глобального Юга и они выступят с общей резолюцией.

Не знаем, какая резолюция готовится, но хорошо бы в неё включить следующие пункты:

осуждение США и их союзников за поддержку агрессивных действий Израиля, ведущих к уничтожению палестинского народа,

призыв к США и другим странам прекратить поставлять Израилю оружие,

требование к Израилю выплатить компенсации палестинцам за разрушения и убийства в секторе Газа,

требование привлечь к ответственности руководителей Израиля за военные преступления в секторе Газа,

призыв к Израилю образовать государство Палестина в рамках границ 1967 года, как того требуют резолюции ООН,

требование наложить международные санкции на США и их союзников за помощь режиму Биньямина Нетаньяху.

"В эту игру можно играть вдвоём"

Резолюция будет иметь характер, совершенно аналогичный характеру выпускаемых резолюций США и их союзниками в отношении РФ, Венесуэлы, Китая, Саудовской Аравии и других стран, и покажет, что "в эту игру можно играть вдвоём".

"Игра" постепенно станет реальностью, и все удивятся, как до этих действий мир не додумался раньше, чтобы остановить мирового агрессора.

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