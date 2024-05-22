Эрдоган призвал остановить агрессию Израиля в Палестине во имя мира

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир столкнётся с новыми конфликтами, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа.

"Пока западные державы поддерживают [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, резню в Палестине прекратить невозможно. Открыто говорю, что наш мир ждут новые конфликты, если сионистский экспансионизм в Газе будет продолжаться", - сказал Эрдоган.

Турция занимает по вопросу палестино-израильского конфликта пропалестинскую позицию вместе с Ираном, Саудовской Аравией и мировым большинством, несмотря на своё членство в НАТО. Ранее Эрдоган неоднократно выступал с обличительными заявлениями в адрес израильского руководства.