Выращиваем сочный укроп: эти правила помогут получить обильную зелень

Как вырастить сочный укроп?

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для выращивания сочного укропа в домашних условиях или в саду необходимо уделить внимание выбору семян, подготовке почвы и регулярному уходу.

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Перед посадкой замочите семена на 24 часа в тёплой воде, чтобы ускорить их прорастание. Высаживайте их в хорошо дренированную почву на солнечном месте, поскольку укроп предпочитает яркий свет. Поддерживайте равномерную влажность почвы, но избегайте чрезмерного полива, чтобы не допустить загнивания корней.

Регулярно прореживайте всходы. Срезайте укроп в утренние часы, когда растения наиболее сочные и полные аромата. Регулярный сбор способствует росту новых побегов и поддерживает свежесть зелени.

