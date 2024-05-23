Выращиваем сочный укроп: эти правила помогут получить обильную зелень

Для выращивания сочного укропа в домашних условиях или в саду необходимо уделить внимание выбору семян, подготовке почвы и регулярному уходу.
Перед посадкой замочите семена на 24 часа в тёплой воде, чтобы ускорить их прорастание. Высаживайте их в хорошо дренированную почву на солнечном месте, поскольку укроп предпочитает яркий свет. Поддерживайте равномерную влажность почвы, но избегайте чрезмерного полива, чтобы не допустить загнивания корней.
Регулярно прореживайте всходы. Срезайте укроп в утренние часы, когда растения наиболее сочные и полные аромата. Регулярный сбор способствует росту новых побегов и поддерживает свежесть зелени.
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