Как сейчас выглядит любовница Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт, которая борется за наследство артиста

Последняя возлюбленная Золотухина рассказала о новой борьбе за наследство

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Линдт, ставшая последней возлюбленной артиста Валерия Золотухина, в программе "Секрет на миллион" рассказала, что в вопросе наследства снова появились вопросы.

Фото: ntv.ru by кадр из программы "Секрет на миллион" is licensed under public domain

Так, после смерти актера всё его имущество было поделено без скандалов, однако сейчас этот вопрос снова стал актуален. Ирина рассказала ведущей шоу Лере Кудрявцевой, что вновь вынуждена вступать в борьбу.

При этом артистка отмечает, что Золотух был единственным мужчиной, которого она по-настоящему любила. И хотя их отношения не были официально зарегистрированы, у них родился общий сын Иван.

Валерий Золотухин ушел из жизни, когда мальчику было восемь лет, но тогда он старался проводить всё время с наследником. Иван запомнил отца как нежного и любящего человека.

Ранее композитор Раймонд Паулс сообщил, что скорее всего завершит музыкальную карьеру.