Ученые случайно обнаружили древнейшее слияние квазаров-близнецов

AJL: открыты два галактических ядра, стремящихся слиться воедино

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Японские астрономы из Университета Эхимэ случайно нашли древнейшее слияние двух квазаров — сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик и окруженных светящимся веществом. Расчеты показали, что этот процесс начался в молодости Вселенной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Фото: Wikimedia Commons by Keesscherer is licensed under CC-BY-SA-4.0

Квазары, или квазизвездные объекты, представляют собой активные ядра галактик с очень высокой светимостью, излучающие электромагнитные волны в радио-, инфракрасном, видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах.

Эти объекты остаются одними из самых ярких и самых далеких в известной Вселенной и являются важным инструментом для множества исследований в астрофизике и космологии.

Команда ученых сделала это открытие, анализируя данные с телескопа «Субару» на Гавайях.

Согласно исследованию, квазары находятся на расстоянии примерно 39 тысяч световых лет друг от друга и, вероятно, связаны физически. Астрономы отметили, что объекты имеют красное смещение 6,05, что делает их самыми далекими и древними из обнаруженных квазаров.

Красное смещение с показателем более 6 указывает на то, что эти объекты существовали, когда Вселенной было менее 1 миллиарда лет.

Ученые также указали, что оба квазара, вероятно, имеют сверхмассивные черные дыры с одинаковыми массами.

В заключение, авторы статьи добавили, что они продолжают изучать слияние обнаруженных квазаров и в ближайшее время представят более детальные результаты.