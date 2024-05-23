Камчатка и Китай: новые возможности для туристов и прямое авиасообщение с 2025 года

Камчатский край заключил договор с одним из крупнейших туроператоров Китая

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Камчатский край заключил соглашение с одним из крупнейших туроператоров из Харбина о взаимном обмене туристами. Это соглашение стало результатом визита камчатской делегации в Китай в прошлом году.

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках договоренности, в этом году ожидается прибытие первой группы китайских туристов в санаторий "Начикинский". Также планируется организовать доступные поездки для жителей Камчатки в Китай.

Кроме того, в 2025 году планируется открытие прямого авиарейса между Камчатским краем и Китаем. Этот проект поддерживается китайскими туроператорами и займет около четырех часов.