Камчатка и Китай: новые возможности для туристов и прямое авиасообщение с 2025 года

Камчатский край заключил соглашение с одним из крупнейших туроператоров из Харбина о взаимном обмене туристами. Это соглашение стало результатом визита камчатской делегации в Китай в прошлом году.
В рамках договоренности, в этом году ожидается прибытие первой группы китайских туристов в санаторий "Начикинский". Также планируется организовать доступные поездки для жителей Камчатки в Китай.
Кроме того, в 2025 году планируется открытие прямого авиарейса между Камчатским краем и Китаем. Этот проект поддерживается китайскими туроператорами и займет около четырех часов.
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