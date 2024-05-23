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СК "Абсолют Страхование" выплатила 7,4 млн рублей за тотальный ущерб грузового автомобиля MAN на трассе М-8

СК "Абсолют Страхование" компенсировала владельцу грузовика MAN 7,4 млн рублей

1:05
Страхование

СК "Абсолют Страхование" выплатила клиенту — владельцу грузового автомобиля MAN — страховое возмещение по каско в размере 7,4 млн рублей.

СК "Абсолют Страхование" компенсировала владельцу грузовика MAN 7,4 млн рублей
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе М-8 "Холмогоры". Водитель грузовика MAN неверно оценил дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, что привело к аварии. В результате ДТП застрахованный автомобиль получил серьёзные повреждения и был признан конструктивно погибшим.

"Владельцам спецтехники и грузовиков никогда не стоит забывать о банальном человеческом факторе: это может быть как ошибка водителя ТС, так и невнимательность или стресс, и заранее подумать о страховании ТС. Наличие полиса каско в случае тотального ущерба позволяет владельцу получить возмещение в размере страховой суммы, прописанной в договоре", — подчеркнула заместитель руководителя отдела урегулирования убытков по каско и ОСАГО компании "Абсолют Страхование" Елена Дудушкина.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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