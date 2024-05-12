Шаляпин шокирован невежеством молодежи: "Надо учиться, а не только вести себя ярко!"

Прохор Шаляпин критикует образованность молодых артистов

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В интервью для "Пятого канала" певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что молодым артистам не хватает базового музыкального образования, чего они пытаются компенсировать харизмой. Шаляпин уверен, что молодежь со временем восполнит пробелы в знаниях, в том числе и в нотной грамоте.

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Он подчеркнул, что наличие таланта важно, но образование может значительно усилить его. Прохор также упомянул нескольких молодых исполнителей, включая Валю Карнавал и группу НЛО, выразив восхищение их творчеством.

Отдельно певец затронул конфликт Вали Карнавал с Ларисой Долиной, где последняя критиковала молодую коллегу за отсутствие музыкального образования и умение петь.