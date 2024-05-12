Новый пляж на реке Самара в Самаре: расширение возможностей отдыха в рамках проекта "Притоки Волги"

На берегу реки Самара появиться новый пляж

В Самаре в рамках проекта "Притоки Волги" планируется создание нового пляжа на берегу реки Самара. Обновлённый план застройки места встречи рек Волга и Самара предусматривает это нововведение.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

Предполагается, что пляж будет располагаться на берегу Самары, украшенном благоустроенной набережной. Этот пляж — часть большой программы реновации "Стрелка-Ривер", которая включает в себя также строительство новых зданий, выполненных в стиле "матрешки".

Однако, согласно информации от некоторых СМИ, финальное решение по проекту ещё не принято, и возможны изменения в концепции застройки. В региональном министерстве пока не подтвердили и не опровергли эти сведения.

Если проект будет реализован, это значительно увеличит количество доступных для купания мест и поможет улучшить качество жизни горожан и привлекательность города для туристов.