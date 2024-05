Новый пляж на реке Самара в Самаре: расширение возможностей отдыха в рамках проекта "Притоки Волги"

В Самаре в рамках проекта "Притоки Волги" планируется создание нового пляжа на берегу реки Самара. Обновлённый план застройки места встречи рек Волга и Самара предусматривает это нововведение.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain