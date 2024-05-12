Профессор Гентского университета предупредил вакцинированных об опасности новой "болезни X"

Профессор Герт Ванден Босше предупредил об опасности "болезни X"

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Профессор Герт Ванден Босше из Гентского университета предостерегает, что новая пандемия неизвестной "болезни Х" может представлять особую угрозу для вакцинированных из-за ослабления их иммунитета после многократных вакцинаций.

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Он также выразил опасения, что в странах с высоким уровнем вакцинации, население может быть более уязвимо к обычным и новым болезням из-за зависимости организма от вакцин, сообщает Planet Today.

Кроме того, в США и других странах возникли опасения, что текущий кризис может быть использован для политического контроля, включая возможную отмену выборов.

Его публикация привлекла значительное внимание в научном сообществе.