Профессор Гентского университета предупредил вакцинированных об опасности новой "болезни X"

Профессор Герт Ванден Босше из Гентского университета предостерегает, что новая пандемия неизвестной "болезни Х" может представлять особую угрозу для вакцинированных из-за ослабления их иммунитета после многократных вакцинаций.
Он также выразил опасения, что в странах с высоким уровнем вакцинации, население может быть более уязвимо к обычным и новым болезням из-за зависимости организма от вакцин, сообщает Planet Today.
Кроме того, в США и других странах возникли опасения, что текущий кризис может быть использован для политического контроля, включая возможную отмену выборов.
Его публикация привлекла значительное внимание в научном сообществе.
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