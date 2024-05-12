Как защитить ценности на пляже: эффективные и бюджетные способы сохранности вещей

Самый доступный способ защиты ценных вещей на пляже

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжный отдых является одной из наиболее популярных форм туризма. Однако, он также связан с риском потери личных вещей. Согласно статье в The Sun, существует простой способ обезопасить себя без дополнительных расходов.

Фото: FromOlenevkawithlove by Olga Bogdanova

Для сохранения денег и мелких ценностей можно использовать пустую бутылку от солнцезащитного крема. Такой предмет на пляже не привлекает внимание, и мало кто догадается проверить его на наличие ценностей.

Другой вариант — хранение ключей в пустой кофейной чашке. Однако необходимо быть осторожным, чтобы чашка не была случайно утеряна или не унесена ветром.

Эти методы удобны, так как не требуют покупки специализированных устройств, таких как сумки или сейфы. Достаточно выбрать подходящий контейнер, тщательно его очистить и можно отправляться на пляж.

Также полезно взять с собой несколько вещей для комфортного путешествия, например, универсальный адаптер с USB, гостиничные тапочки, ушные затычки, литровую бутылку воды, Bluetooth-маску для сна и устройство для отслеживания местоположения багажа AirTag.

Теперь, зная эти хитрости, вы можете наслаждаться отдыхом на пляже, не беспокоясь о сохранности своих вещей.