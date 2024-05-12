Ваша собака на грани нервного срыва: как понять, что собака испытывает стресс
Кинологи рассказали, как понять, что у собаки стресс
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Не только люди испытывают эмоции — животные также способны чувствовать.
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.
Часто собаки, помимо переживания радости или грусти, могут сталкиваться со стрессом. Пренебрежение этим состоянием может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье животного.
Признаки стресса у собак включают:
- Проблемы с контролем мочеиспускания: если пес не дожидается прогулки, чтобы справить нужду, возможно, он испытывает стресс. В таких случаях карать его не стоит; лучше обратиться к ветеринару.
- Отказ от выполнения команд или замедленное их выполнение.
- Излишняя линька или чрезмерное выпадение шерсти может быть знаком сильного стресса или волнения.
- Непрерывное чесание без видимых причин, таких как паразиты или аллергии.
- Частое отряхивание, как будто собака мокрая.
- Постоянное зевание, жевание случайных предметов, сжатие хвоста между ног, беспокойное поведение, такое как вращение по кругу или топтание на месте, а также частое лай и вой.
Обращение внимания на эти признаки и своевременное обращение за помощью к специалисту могут помочь улучшить благополучие вашего питомца.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru