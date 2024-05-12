Ваша собака на грани нервного срыва: как понять, что собака испытывает стресс

Кинологи рассказали, как понять, что у собаки стресс

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не только люди испытывают эмоции — животные также способны чувствовать.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Часто собаки, помимо переживания радости или грусти, могут сталкиваться со стрессом. Пренебрежение этим состоянием может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье животного.

Признаки стресса у собак включают:

Проблемы с контролем мочеиспускания: если пес не дожидается прогулки, чтобы справить нужду, возможно, он испытывает стресс. В таких случаях карать его не стоит; лучше обратиться к ветеринару.

Отказ от выполнения команд или замедленное их выполнение.

Излишняя линька или чрезмерное выпадение шерсти может быть знаком сильного стресса или волнения.

Непрерывное чесание без видимых причин, таких как паразиты или аллергии.

Частое отряхивание, как будто собака мокрая.

Постоянное зевание, жевание случайных предметов, сжатие хвоста между ног, беспокойное поведение, такое как вращение по кругу или топтание на месте, а также частое лай и вой.

Обращение внимания на эти признаки и своевременное обращение за помощью к специалисту могут помочь улучшить благополучие вашего питомца.