Эксперты назвали три причины, по которым стоит остерегаться бронирования рейсов после обеда

Три причины, по которым не стоит выбирать рейсы, улетающие после полудня

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лучшее время для бронирования авиарейсов, по мнению экспертов авиационной отрасли — это утренние часы.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Они объясняют, что бронировать полёты на послеобеденное время не рекомендуется, особенно для нервных путешественников. Главная причина — увеличенная вероятность турбулентности во второй половине дня из-за более высокой температуры воздуха, что часто сопровождается грозами.

К тому же, дневные рейсы страдают от более частых задержек по сравнению с утренними. Послеобеденные вылеты могут казаться удобными, но они склонны к большему количеству рисков. Это связано с тем, что у многих авиакомпаний, особенно у бюджетных, очень короткий интервал между посадкой и взлётом — всего полчаса, и даже небольшие неожиданные задержки могут привести к серьёзным проблемам.

Помимо этого, путешествующим после обеда также грозят пробки на дорогах, из-за которых можно опоздать на рейс или прибыть в аэропорт в стрессовом состоянии.