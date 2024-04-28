Эксперты назвали три причины, по которым стоит остерегаться бронирования рейсов после обеда

Лучшее время для бронирования авиарейсов, по мнению экспертов авиационной отрасли — это утренние часы.
Они объясняют, что бронировать полёты на послеобеденное время не рекомендуется, особенно для нервных путешественников. Главная причина — увеличенная вероятность турбулентности во второй половине дня из-за более высокой температуры воздуха, что часто сопровождается грозами.
К тому же, дневные рейсы страдают от более частых задержек по сравнению с утренними. Послеобеденные вылеты могут казаться удобными, но они склонны к большему количеству рисков. Это связано с тем, что у многих авиакомпаний, особенно у бюджетных, очень короткий интервал между посадкой и взлётом — всего полчаса, и даже небольшие неожиданные задержки могут привести к серьёзным проблемам.
Помимо этого, путешествующим после обеда также грозят пробки на дорогах, из-за которых можно опоздать на рейс или прибыть в аэропорт в стрессовом состоянии.
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