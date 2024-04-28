Лавровый лист — не такая уж простая приправа. Если вы будете добавлять лаврушку в блюда, отступит даже диабет

Основные преимущества лаврового листа

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Лавровый лист — одна из самых популярных пряностей в кулинарии — известен не только своим характерным вкусом, но и множеством полезных для здоровья свойств.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лавровый лист известен своей способностью улучшать пищеварение. Он не только усиливает вкус, но и

помогает облегчить боль в животе,

полезен в лечении желудочно-кишечных инфекций,

уменьшает метеоризм, вздутие живота,

избавляет от запора и диареи.

Кроме того, лаврушка обладает сильными антибактериальными свойствами. Эфирное масло лаврового листа, например, при нанесении на грудь облегчает различные респираторные заболевания.

Лавровый лист известен своими противовоспалительными свойствами. Он содержит партенолид, уникальный фитонутриент, известный тем, что снимает воспаления при больных суставах и артрите.

Также лаврушка содержит линалоол, соединение, которое способствует снижению стресса. При использовании в ароматерапии линалоол может значительно понизить уровень гормона стресса кортизола.

Лавровый лист демонстрирует потенциал в лечении диабета, в частности, он помогает нормализовать уровень сахара в крови. Полифенолы, которые в нём содержатся, усиливают действие инсулина.