Лавровый лист — не такая уж простая приправа. Если вы будете добавлять лаврушку в блюда, отступит даже диабет

Лавровый лист — одна из самых популярных пряностей в кулинарии — известен не только своим характерным вкусом, но и множеством полезных для здоровья свойств.
Лавровый лист известен своей способностью улучшать пищеварение. Он не только усиливает вкус, но и
Кроме того, лаврушка обладает сильными антибактериальными свойствами. Эфирное масло лаврового листа, например, при нанесении на грудь облегчает различные респираторные заболевания.
Лавровый лист известен своими противовоспалительными свойствами. Он содержит партенолид, уникальный фитонутриент, известный тем, что снимает воспаления при больных суставах и артрите.
Также лаврушка содержит линалоол, соединение, которое способствует снижению стресса. При использовании в ароматерапии линалоол может значительно понизить уровень гормона стресса кортизола.
Лавровый лист демонстрирует потенциал в лечении диабета, в частности, он помогает нормализовать уровень сахара в крови. Полифенолы, которые в нём содержатся, усиливают действие инсулина.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".